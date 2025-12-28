Муратоглу: мечтаю о третьем парне с Алькарасом и Синнером. Они слишком доминируют

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу выразил надежду на появление новой силы в мужском теннисе, помимо испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я хотел бы увидеть третьего парня с Алькарасом и Синнером, потому что они слишком доминируют. Это здорово, что мы видим потрясающие матчи. Но раньше мы восхищались «Большой тройкой». Это было невероятно. Если бы сейчас появилось такое же, было бы просто потрясающе.

Я мечтаю о третьем игроке и думаю: кто может им стать? Несколько кандидатов есть, но на данный момент они ещё не готовы. Так что шансы увидеть это в 2026 году невелики, хотя мне бы очень хотелось. Кто это может быть? Шелтону и Фонсеке нужно больше времени, Дрейперу – оставаться здоровым.

Есть несколько игроков, которые потенциально могут составить конкуренцию этим двоим, но нужно прогрессировать. Они близки, у них правильный настрой, но пока они не на том уровне. Надеюсь, кто-то за следующие полгода достаточно спрогрессирует, чтобы к концу 2026 года стать реальной угрозой для Алькараса и Синнера», — сказал Муратоглу в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.