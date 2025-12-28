Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — о целях: хочу выиграть несколько ТБШ и просто оставаться собой

Мирра Андреева — о целях: хочу выиграть несколько ТБШ и просто оставаться собой
Комментарии

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о целях в своей карьере.

«Конечно, я хочу выиграть несколько турниров «Большого шлема». Это было бы здорово, и, честно говоря, просто хочу оставаться собой. Я бы сказала, что хочу стать теннисисткой, которую все запомнят за любознательность на корте, за то, что за мной интересно наблюдать, и за скромность, как у Рафы [Надаля]…» — сказала Андреева в эфире Story10.

В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). В парном разряде с Дианой Шнайдер отобралась на Итоговый турнир WTA.

Материалы по теме
Мирра Андреева обыграла филиппинку Эалу в рамках выставочного турнира в Макао
Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android