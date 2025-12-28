Мирра Андреева — о целях: хочу выиграть несколько ТБШ и просто оставаться собой

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о целях в своей карьере.

«Конечно, я хочу выиграть несколько турниров «Большого шлема». Это было бы здорово, и, честно говоря, просто хочу оставаться собой. Я бы сказала, что хочу стать теннисисткой, которую все запомнят за любознательность на корте, за то, что за мной интересно наблюдать, и за скромность, как у Рафы [Надаля]…» — сказала Андреева в эфире Story10.

В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). В парном разряде с Дианой Шнайдер отобралась на Итоговый турнир WTA.