Аманда Анисимова показала первые фотографии из Австралии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Австралии, где начнёт сезон-2026. Первым турниром американки станут соревнования WTA в Брисбене (4-11 января).

Фото: Из личного архива Анисимовой

В сезоне-2025 Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (3:6, 6:3, 3:6). В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга,

