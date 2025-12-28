Рублёв и Рыбакина обыграли Вашеро/Швёнтек в матче выставочного турнира в Китае

Дуэт российского теннисиста Андрея Рублёва и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной обыграл пару монегаска Валантена Вашеро и польской теннисистки Иги Швёнтек в матче микста на выставочном турнире в Шэньчжэне (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Рублёва и Рыбакиной.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.