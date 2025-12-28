«Не терпится устроить шоу!» Кирьос — о «Битве полов» с Соболенко

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего выставочного матча «Битва полов», в котором он сыграет с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, в Дубае (ОАЭ).

«Мне не терпится устроить шоу!» — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.