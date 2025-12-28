Рублёв обыграл Коболли в матче выставочного турнира в Шэньчжэне

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 22-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли в матче выставочного турнира World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублёва. Таким образом, Рублёв выиграл все три матча турнира, в которых участвовал, включая один микст.
Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.
