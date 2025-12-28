«Очень странные дела» не смотришь?» Рублёв обратился к Рыбакиной во время матча в Китае
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поинтересовался у пятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, смотрит ли она знаменитый американский научно-фантастический сериал «Очень странные дела», во время их матча на выставочном турнире в Шэньчжене (Китай).
В смешанном парном разряде Рублёв и Рыбакина обыграли дуэт Иги Швёнтек (Польша) и Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.
World Tennis Continental Cup. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Валантен Вашеро
Ига Швёнтек
В. Вашеро И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Андрей Рублёв
Елена Рыбакина
А. Рублёв Е. Рыбакина
Рублёв. «Очень странные дела» не смотришь?
Рыбакина. Нет. Хотя нет, почему, я смотрела. Последний сезон только нет.
Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира.
