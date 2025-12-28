Скидки
«Очень странные дела» не смотришь?» Рублёв обратился к Рыбакиной во время матча в Китае

Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поинтересовался у пятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, смотрит ли она знаменитый американский научно-фантастический сериал «Очень странные дела», во время их матча на выставочном турнире в Шэньчжене (Китай).

В смешанном парном разряде Рублёв и Рыбакина обыграли дуэт Иги Швёнтек (Польша) и Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.

World Tennis Continental Cup. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
В. Вашеро И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Рублёв Е. Рыбакина

Рублёв. «Очень странные дела» не смотришь?

Рыбакина. Нет. Хотя нет, почему, я смотрела. Последний сезон только нет.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира.

