«Очень странные дела» не смотришь?» Рублёв обратился к Рыбакиной во время матча в Китае

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поинтересовался у пятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, смотрит ли она знаменитый американский научно-фантастический сериал «Очень странные дела», во время их матча на выставочном турнире в Шэньчжене (Китай).

В смешанном парном разряде Рублёв и Рыбакина обыграли дуэт Иги Швёнтек (Польша) и Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.

Рублёв. «Очень странные дела» не смотришь?

Рыбакина. Нет. Хотя нет, почему, я смотрела. Последний сезон только нет.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира.