Арина Соболенко — Ник Кирьос: анонс текстовой трансляции «Битвы полов»

Сегодня, 28 декабря, в Дубае пройдёт теннисный матч «Битвы полов» между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022, нынешней 671-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи двух теннисистов. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.