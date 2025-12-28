Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Ник Кирьос: анонс текстовой трансляции «Битвы полов»

Арина Соболенко — Ник Кирьос: анонс текстовой трансляции «Битвы полов»
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, в Дубае пройдёт теннисный матч «Битвы полов» между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022, нынешней 671-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи двух теннисистов. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

Материалы по теме
«Рекламный трюк». Соболенко и Кирьос ещё не сыграли в «Битве полов», а их матч уже хейтят «Рекламный трюк». Соболенко и Кирьос ещё не сыграли в «Битве полов», а их матч уже хейтят
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android