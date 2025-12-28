Сборная мира с Рублёвым в составе выиграла выставочный турнир в Шэньчжене

В воскресенье в китайском Шэньчжэне завершился выставочный турнир World Tennis Continental Cup, который длился три дня начиная с 26 декабря. Победу на нём одержала сборная мира со счётом 15:7.

В рамках регламента соревнований теннисисты были разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы приняли участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира сыграли россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.

Стоит отметить, что Андрей Рублёв выиграл за команду все матчи, в которых выступал, включая микст в паре с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.