Главная Теннис Новости

«Хочу посмотреть, выложатся ли они на полную». Эмма Радукану — о Соболенко — Кирьос

Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану ответила, хотела бы сыграть матч против теннисиста-мужчины в преддверии предстоящей встречи белоруски Арины Соболенко и австралийца Ника Кирьоса.

«Нет. Я не думаю, что кто-то на это просто так подпишется! Честно. Но думаю, что это было бы просто круто для публики. Это произойдёт впервые, так что будет интересно.

Хочу посмотреть, выложатся ли они оба на полную, будет интересно. Вряд ли я буду следить в прямом эфире, но, думаю, посмотрю хайлайты. В Нью-Йорке я немного поиграла с Карлосом [Алькарасом], и его удар… Кажется, что он едва старается, но удары очень мощно ощущаются на струнах», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

Комментарии
