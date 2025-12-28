Монфис — об Алькарасе и Синнере: у них формируется динамика побед как у «Большой четвёрки»

68-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис сравнил стабильность в уровне игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса с той, что демонстрировала «Большая четвёрка», к которой относят швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.

«Они выигрывают все турниры «Большого шлема». Так что у них начинает формироваться та самая динамика побед, которая была у «Большой четвёрки». С точки зрения тенниса, конечно, они играют лучше — иначе они бы не выигрывали, но главное в другом – это способность побеждать, побеждать и снова побеждать, и она просто невероятна. Умение находить решение любых проблем. Это даже более поразительно, чем чисто теннисный аспект. Карлос может выиграть в трёх, четырёх или пяти сетах, Янник действует более хирургически точно. Они побеждают стабильно и начинают становиться такими же впечатляющими, какими в своё время были те четверо», – приводит слова Монфиcа We Love Tennis.