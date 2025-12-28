Скидки
Роддик: матч с Синнером сложен для Новака, потому что он играет против лучшей версии себя

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о том, насколько сложно играть сербу Новаку Джоковичу в матчах с итальянцем Янником Синнером.

«Мы очень легко забываем некоторые вещи. Вы помните Уимблдон в этом году, когда Янник Синнер, казалось, был на грани поражения в матче с Григором Димитровым? Предположим, что Новак здоров. Димитров с большой долей вероятности выиграл бы тот матч, если бы не порвал грудную мышцу. Если бы Синнер вылетел, весь турнир пошёл бы по совершенно другому сценарию. Матч против Синнера сложен для Новака, потому что он, по сути, играет против лучшей версии самого себя. Синнер стремится захватить инициативу. Вопрос в том, способен ли Новак всё ещё защищаться от такой мощи? Он уже не быстрее, чем два года назад… Очевидно, это не критика — я говорю это с восхищением — но этот матч действительно очень трудный», – приводит слова Роддика Sportal.

