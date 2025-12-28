Фото: Арина Соболенко вышла на «Битву полов» с Ником Кирьосом в блестящем пальто
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на корт в блестящем пальто на матч «Битвы полов», где она сыграет с финалистом Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом. Встреча проходит в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры двух теннисистов.
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
19:20
-
17:56
-
17:38
-
16:51
-
16:34
-
16:00
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
13:35
-
12:54
-
12:27
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:30
-
08:43
-
00:45
-
00:32
-
00:27
- 27 декабря 2025
-
21:47
-
21:17
-
20:58
-
19:53
-
19:30
-
19:07
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
17:19
-
16:11
-
13:49
-
13:41
-
13:36
-
10:47