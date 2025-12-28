Фото: Арина Соболенко вышла на «Битву полов» с Ником Кирьосом в блестящем пальто

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на корт в блестящем пальто на матч «Битвы полов», где она сыграет с финалистом Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом. Встреча проходит в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры двух теннисистов.

Фото: Скриншот из трансляции

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.