Теннис

Фото: Арина Соболенко вышла на «Битву полов» с Ником Кирьосом в блестящем пальто

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на корт в блестящем пальто на матч «Битвы полов», где она сыграет с финалистом Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом. Встреча проходит в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры двух теннисистов.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		4
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Фото: Скриншот из трансляции

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

