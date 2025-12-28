Скидки
Кирьос одержал победу над Соболенко в выставочном матче «Битва полов»
671-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос одержал победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в выставочном матче «Битва полов» со счётом 6:3, 6:3.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За время встречи Кирьос сделал одну подачу навылет и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Арина Соболенко за время игры не сделала ни одного эйса и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.

По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

Комментарии
