Кирьос одержал победу над Соболенко в выставочном матче «Битва полов»

671-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос одержал победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в выставочном матче «Битва полов» со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За время встречи Кирьос сделал одну подачу навылет и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Арина Соболенко за время игры не сделала ни одного эйса и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.

По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.