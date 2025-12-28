Кирьос одержал победу над Соболенко в выставочном матче «Битва полов»
Поделиться
671-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос одержал победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в выставочном матче «Битва полов» со счётом 6:3, 6:3.
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За время встречи Кирьос сделал одну подачу навылет и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Арина Соболенко за время игры не сделала ни одного эйса и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.
По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
21:49
-
21:39
-
21:12
-
20:31
-
19:20
-
17:56
-
17:38
-
16:51
-
16:34
-
16:00
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
13:35
-
12:54
-
12:27
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:30
-
08:43
-
00:45
-
00:32
-
00:27
- 27 декабря 2025
-
21:47
-
21:17
-
20:58
-
19:53
-
19:30
-
19:07
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
17:19
-
16:11