«С удовольствием сыграла бы снова». Соболенко — о поражении от Кирьоса на «Битве полов»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче «Битвы полов». Счёт — 6:3, 6:3 в пользу Ника.

— Чувствовала себя отлично. Думаю, выдала отличный бой. Он испытывал трудности, очень зажался. Мне приятно видеть, что парень зажимается, когда я снимаю одну из его подач. Думаю, уровень был отличный. Я сделала много классных ударов. Много перемещалась к сетке. Классные дроп-шоты, Ник. Классная подача. Мне очень понравилось шоу. Думаю… нет, не думаю… я чувствую, что в следующий раз, когда сыграю с ним, уже знаю тактику, сильные и слабые стороны. Это точно будет лучший матч.

— Так что мы могли бы, может, повторить это ещё раз?

— Да. Я люблю реванш. Люблю бросать себе вызов. Я бы с удовольствием сыграла снова.

— Подогрев перед матчем был огромным сегодня. Каково было на корте?

— Конечно, ощущения были другие. Корт другой. Пришлось внести пару корректировок. Очевидно, играть против парня — это совсем другой теннис. Всё гораздо быстрее. Это была отличная физическая нагрузка для меня сегодня. Надеюсь, в ближайшие пару дней у меня будет отличное восстановление и хорошие дни отдыха. После этого матча я практически готова к сезону. Надеюсь, покажу отличный теннис и принесу радость людям, которые будут меня смотреть в течение сезона, — сказала Соболенко в интервью на корте.