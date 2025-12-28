Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С удовольствием сыграла бы снова». Соболенко — о поражении от Кирьоса на «Битве полов»

«С удовольствием сыграла бы снова». Соболенко — о поражении от Кирьоса на «Битве полов»
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче «Битвы полов». Счёт — 6:3, 6:3 в пользу Ника.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

— Чувствовала себя отлично. Думаю, выдала отличный бой. Он испытывал трудности, очень зажался. Мне приятно видеть, что парень зажимается, когда я снимаю одну из его подач. Думаю, уровень был отличный. Я сделала много классных ударов. Много перемещалась к сетке. Классные дроп-шоты, Ник. Классная подача. Мне очень понравилось шоу. Думаю… нет, не думаю… я чувствую, что в следующий раз, когда сыграю с ним, уже знаю тактику, сильные и слабые стороны. Это точно будет лучший матч.

Так что мы могли бы, может, повторить это ещё раз?
— Да. Я люблю реванш. Люблю бросать себе вызов. Я бы с удовольствием сыграла снова.

— Подогрев перед матчем был огромным сегодня. Каково было на корте?
— Конечно, ощущения были другие. Корт другой. Пришлось внести пару корректировок. Очевидно, играть против парня — это совсем другой теннис. Всё гораздо быстрее. Это была отличная физическая нагрузка для меня сегодня. Надеюсь, в ближайшие пару дней у меня будет отличное восстановление и хорошие дни отдыха. После этого матча я практически готова к сезону. Надеюсь, покажу отличный теннис и принесу радость людям, которые будут меня смотреть в течение сезона, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Материалы по теме
Кирьос одержал победу над Соболенко в выставочном матче «Битва полов»
Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android