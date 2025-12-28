Скидки
Теннис

«Она чертовски крутая соперница». Кирьос — о победе над Соболенко на «Битве полов»

Комментарии

671-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в матче «Битвы полов». Счёт — 6:3, 6:3 в пользу Ника.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

— Это был действительно тяжёлый матч. Она чертовски крутая соперница и такая великая чемпионка, многократная победительница турниров «Большого шлема». Не знал, чего ожидать. Как я говорил перед этим событием, какая бы роль мне ни досталась, это была отличная возможность выйти на корт. Пришлось, честно говоря, собраться. Она давила, пробивала потрясающие удары. Я бы с удовольствием сыграл с ней снова, чтобы показать её талант и то, что у меня ещё осталось в запасе. Это была настоящая упорная битва. Брейки шли туда-сюда. Теннис, честно говоря… Я бы не назвал себя чемпионом сегодня вечером. Видеть здесь кого-то великого вроде Арины и себя… это по-настоящему зрелище. Думаю, это отличный шаг вперёд для тенниса.

— Вы нервничали?
— Конечно, я нервничал. Думаю, мало кто поднял бы руку, чтобы оказаться в таком положении. Особенно в моём положении. Арина была готова к вызову. Счёт был ближе, чем кажется. Я был под давлением. Она почти вернула брейк. Всё может случиться, когда толпа начинает её поддерживать. Я нервничал. Об этом весь мир говорил последние шесть месяцев. С того места, где я был два года назад, не мог использовать правую руку. Вернуться сюда и соревноваться с кем-то великим вроде Арины — это, честно говоря, очень эмоционально, — сказал Кирьос в интервью на корте.

«С удовольствием сыграла бы снова». Соболенко — о поражении от Кирьоса на «Битве полов»
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
