Фото: Карен Хачанов в ложе Арины Соболенко в матче «Битвы полов» с Ником Кирьосом

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сел в ложу четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко во время «Битвы полов» с 671-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом в Дубае (ОАЭ).

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Фото: Скриншот из трансляции

Победу в «Битве полов» одержал Ник Кирьос со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

