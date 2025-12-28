Фото: Карен Хачанов в ложе Арины Соболенко в матче «Битвы полов» с Ником Кирьосом
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сел в ложу четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко во время «Битвы полов» с 671-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом в Дубае (ОАЭ).
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Фото: Скриншот из трансляции
Победу в «Битве полов» одержал Ник Кирьос со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.
