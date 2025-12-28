«Дал парочку хороших советов». Соболенко — о помощи Хачанова в матче с Кирьосом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что россиянин Карен Хачанов давал ей советы по поводу игры с австралийцем Ником Кирьосом. Соболенко и Кирьос провели выставочный матч «Битва полов», в котором белоруска уступила со счётом 3:6, 3:6. Хачанов во время встречи находился в ложе Соболенко.
– Карен Хачанов последний, кто обыгрывал Ника. Может быть, вы с ним обсуждали, как это делать, или не общались на этот счёт?
– Да, он сидел, подсказывал и дал парочку таких хороших советов, так что я действительно посмотрела и поняла какие-то моменты, с которыми я в следующий раз, когда буду выходить против Ника, уже буду больше понимать, что делать. Его подсказки были, на самом деле, достойные, и я понимаю, почему он его обыгрывал, – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.
