Главная Теннис Новости

«Дал парочку хороших советов». Соболенко — о помощи Хачанова в матче с Кирьосом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что россиянин Карен Хачанов давал ей советы по поводу игры с австралийцем Ником Кирьосом. Соболенко и Кирьос провели выставочный матч «Битва полов», в котором белоруска уступила со счётом 3:6, 3:6. Хачанов во время встречи находился в ложе Соболенко.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

– Карен Хачанов последний, кто обыгрывал Ника. Может быть, вы с ним обсуждали, как это делать, или не общались на этот счёт?
– Да, он сидел, подсказывал и дал парочку таких хороших советов, так что я действительно посмотрела и поняла какие-то моменты, с которыми я в следующий раз, когда буду выходить против Ника, уже буду больше понимать, что делать. Его подсказки были, на самом деле, достойные, и я понимаю, почему он его обыгрывал, – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

