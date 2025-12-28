Арина Соболенко встретилась с Валерием Меладзе после «Битвы полов»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с певцом Валерием Меладзе после матча «Битвы полов». Арина Соболенко уступила австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 3:6.

Фото: Из личного архива Валерия Меладзе

«Только что в Дубае прошёл матч «Битва полов». Фото сразу после игры. Арина — большая молодец. Было мощно и очень красиво», — подписал снимок Меладзе.

Игра продлилась 1 час 17 минут. По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Арина Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.