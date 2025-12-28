Роналду вручил Джоковичу награду «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович получил из рук нападающего клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду награду «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award, которая прошла 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Эти титулы стали для теннисиста 100-м и 101-м в карьере. Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.

Джокович планирует начать выступления в сезоне-2026 на турнире АТР-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 12 по 17 января.