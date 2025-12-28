Джокович поблагодарил Роналду за вручение награды «Спортсмен года» на Globe Soccer Award

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после получения награды «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award, которую ему вручил нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Получить эту награду из рук Роналду — мечта, ставшая реальностью. Я благодарен за возможность называть его другом и человеком, который всегда меня вдохновляет.

Мы занимаемся разными видами спорта, но подталкиваем друг друга вперёд. Быть здесь вместе и говорить о том, как спорт может вдохновлять детей по всему миру, — это то, чем мы по-настоящему гордимся. Речь идёт не только обо мне, а обо всех спортсменах», – приводит слова Джоковича Ubitennis.