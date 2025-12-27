Серундоло рассказал, кого из игроков «Большой тройки» выбрал бы в спарринг-партнёры

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился мнением о том, какого кого из игроков «Большой тройки», в которую включают серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, он бы выбрал в качестве спарринг-партнёра.

«Я выберу Джоковича. Думаю, он физически самый сильный из всех, тот, у кого было меньше всего травм, и он продлевает свою теннисную карьеру почти так же, как Федерер.

В 38, почти 39 лет, он играет против лучших в мире так, словно для него это ничего не стоит, и сражается на максимальных скоростях. Значит, он что-то сделал правильно — и в физическом плане, и с точки зрения тенниса.

И, насколько я слышал, он всегда был самым профессиональным во всём этом и больше остальных был одержим питанием, тренировками и восстановлением. Похоже, именно это вывело его на другой уровень», – приводит слова Серундоло The Tennis Gazzette.