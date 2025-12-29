Скидки
Кирьос — о Соболенко: она била так, как это делают некоторые топы-мужчины

Кирьос — о Соболенко: она била так, как это делают некоторые топы-мужчины
Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что самое сложное в игре против четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. В матче «Битвы полов» Кирьос обыграл Соболенко со счётом 6:3, 6:3.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Я смог нейтрализовать одну из её сильных сторон, её первую подачу. Она потрясающая спортсменка. Подумал, что она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Разрыв между ними меньше. Но я не удивлён – мы тренировались пару раз, и на была на высоте. Результат мог быть любым, и я даже не шучу», — сказал Кирьос в интервью на корте.

«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
