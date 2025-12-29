Кирьос — о Соболенко: она била так, как это делают некоторые топы-мужчины
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что самое сложное в игре против четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. В матче «Битвы полов» Кирьос обыграл Соболенко со счётом 6:3, 6:3.
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Я смог нейтрализовать одну из её сильных сторон, её первую подачу. Она потрясающая спортсменка. Подумал, что она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Разрыв между ними меньше. Но я не удивлён – мы тренировались пару раз, и на была на высоте. Результат мог быть любым, и я даже не шучу», — сказал Кирьос в интервью на корте.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
00:33
-
00:13
- 28 декабря 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:23
-
23:11
-
21:49
-
21:39
-
21:12
-
20:31
-
19:20
-
17:56
-
17:38
-
16:51
-
16:34
-
16:00
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
13:35
-
12:54
-
12:27
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:30
-
08:43
-
00:45
-
00:32
-
00:27
- 27 декабря 2025
-
21:47
-
21:17
-
20:58
-
19:53
-
19:30