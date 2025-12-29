Кирьос — о Соболенко: она била так, как это делают некоторые топы-мужчины

Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что самое сложное в игре против четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. В матче «Битвы полов» Кирьос обыграл Соболенко со счётом 6:3, 6:3.

«Я смог нейтрализовать одну из её сильных сторон, её первую подачу. Она потрясающая спортсменка. Подумал, что она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Разрыв между ними меньше. Но я не удивлён – мы тренировались пару раз, и на была на высоте. Результат мог быть любым, и я даже не шучу», — сказал Кирьос в интервью на корте.