Джокович: надеюсь, Роналду забьёт 1000 голов, а у меня будет 25 титулов ТБШ

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выразил надежду на победу на 25-м ТБШ в одно время с достижением отметки 1000 голов нападающим клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Надеюсь, мы оба достигнем этого одновременно: он забьёт 1000 голов, а у меня будет 25 титулов «Большого шлема», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

«Я уверен, что достигну этой отметки, если не будет травм», — сказал Роналду.

Сейчас на счету 40-летнего Криштиану Роналду 956 голов. 38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.

