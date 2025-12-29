«Зарабатываю только с турниров». Россиянка Гасанова рассказала о доходах в теннисе

Российская теннисистка Анастасия Гасанова поделилась тем, как складывается её доход в спорте. За пределами тенниса спортсменка кастомизирует и продаёт вещи, что поначалу было для неё просто хобби.

«Я бы не сказала, что хобби мне помогает оплачивать все мои поездки. Помогает больше доход именно от тенниса. Даже в 2024 году, когда я возвращалась и играла «пятнашки» (турниры категории W15. – Прим. «Чемпионата»), получалось окупать поездки. Думаю, это из-за того, что я выигрывала большинство этих турниров и что-то зарабатывала. Плюс, когда возвращалась в Россию, на тот момент ещё играла любительские турниры, там немножко подрабатывала и оставалась на плаву.

Плюс было то, что я скопила, когда играла турниры «Большого шлема», в том числе основу «Ролан Гаррос» в 2022-м. Это мне помогло. А хобби — это больше психологическая разгрузка. Конечно, она мне тоже финансово помогает. Классно, что хобби мне приносит доход, потому что я бы уже разорилась, если бы сама покупала себе футболки и просто рисовала. Как сейчас в целом строится доход теннисиста на том уровне, на котором я играю, и поступает ли помощь от Федерации? На данный момент я не получаю никакую помощь. Абсолютно полностью несу за себя финансовую ответственность. То есть весь доход только с турниров, от побед», – поделилась Гасанова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Анастасией выйдет на нашем сайте сегодня в 13:00.