Теннисистка Гасанова рассказала о работе с мамой-тренером

Комментарии

214-я ракетка мира Анастасия Гасанова поделилась тем, как на их семейные отношения с мамой влияет рабочая связь.

«Думаю, на наши личные отношения это не влияет, потому что я уже выросла. Со временем, когда я взрослела, наши с мамой отношения становились всё лучше и лучше. Конечно, когда я была подростком, думаю, не просто так я в 13 лет уехала тренироваться с Еленой Юрьевной [Брюховец]. Всё-таки это, наверное, самый сложный период для подростка во взаимодействии с родителями, а если ещё и 24/7 вместе. Так что вот эти восемь лет я работала с Еленой Юрьевной, и это нам очень помогло даже в отношениях с мамой. На данный момент мы чётко разделяем профессиональную жизнь с обычной, поэтому у нас очень тёплые и крепкие отношения с мамой», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.

