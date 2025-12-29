Скидки
«Похудела на семь килограммов». Теннисистка Гасанова рассказала, как прошла через ковид

Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова поделилась тем, как восстанавливалась после травм и попала в больницу из-за коронавируса.

«У меня случилось несколько травм подряд – я отсутствовала на турнирах где-то месяц или два, возвращалась, играла два-три турнира и травмировалась снова.

В конце 2023 года я попала в больницу, где меня, можно сказать, чудом спасли. У меня была очень тяжёлая форма ковида. Не то чтобы с того света достали – в реанимации я не была – но мне было очень плохо.

И получилось, что 2024 год я начала будто с нуля, похудела на семь килограммов. Я тот сезон начала даже с середины, потому что было тяжело вернуться. Я бы это даже сравнила с тем, когда девчонки возвращаются после родов, – до такой кондиции я скатилась, будучи сначала травмированной и не имея соревновательной практики. А потом ещё ковид – после него мне было тяжело физически что-либо делать. Я начинала с того, что ходила по 15 минут в день и всё, больше ничего не могла. Но с того момента, да, нет таких серьёзных травм», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.

