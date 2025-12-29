Скидки
Касаткина: горжусь, что представляю страну, которая так легко меня приняла

Комментарии

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от старта сезона-2026, который начнётся серией турниров в Австралии. До весны 2025 года Касаткина представляла Россию.

«Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова. Невероятно горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла.

Я чувствую себя хорошо, потому что вернулась в свою лучшую форму, играю в теннис. Честно говоря, это здорово. С нетерпением жду возвращения на теннисный корт, чтобы почувствовать поддержку болельщиков», — приводит слова Касаткиной официальный сайт Australian Open.

