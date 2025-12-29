Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Федерация Азербайджана связывалась со мной». Теннисистка Гасанова — о смене гражданства

«Федерация Азербайджана связывалась со мной». Теннисистка Гасанова — о смене гражданства
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова ответила на вопрос о возможной смене гражданства и азербайджанских корнях.

«Нет, связь с Азербайджаном – это больше про мои корни (папа и дедушка Анастасии – азербайджанцы. – Прим. «Чемпионата»). Со мной связывалась азербайджанская диаспора, но это был не вопрос смены гражданства – говорили, если мне что-то понадобится, то они готовы мне помочь. Их федерация тоже в какой-то момент связывалась со мной, но мы не пришли к общему знаменателю, поэтому не получилось сотрудничество. На данный момент я не вижу для себя вариантов смены гражданства», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Меня чудом спасли». Российская теннисистка возвращается на ТБШ после травм и ковида
Эксклюзив
«Меня чудом спасли». Российская теннисистка возвращается на ТБШ после травм и ковида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android