«Федерация Азербайджана связывалась со мной». Теннисистка Гасанова — о смене гражданства

Российская теннисистка Анастасия Гасанова ответила на вопрос о возможной смене гражданства и азербайджанских корнях.

«Нет, связь с Азербайджаном – это больше про мои корни (папа и дедушка Анастасии – азербайджанцы. – Прим. «Чемпионата»). Со мной связывалась азербайджанская диаспора, но это был не вопрос смены гражданства – говорили, если мне что-то понадобится, то они готовы мне помочь. Их федерация тоже в какой-то момент связывалась со мной, но мы не пришли к общему знаменателю, поэтому не получилось сотрудничество. На данный момент я не вижу для себя вариантов смены гражданства», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.