«Мы лично хорошо знакомы». Россиянка Гасанова рассказала, каких теннисистов любит смотреть

214-я ракетка мира Анастасия Гасанова назвала теннисистов, за чьей игрой любит наблюдать.

«Конечно, Алькарас. Очень нравится его смотреть, как он порхает по корту. Его физические данные – очень впечатляющие. Также Новак Джокович, он как был, так и есть мой теннисный кумир, поэтому очень люблю его смотреть.

Я бы не сказала, что очень часто смотрю женский теннис. Конечно, впечатляет Лена Рыбакина – её устойчивость, непоколебимость. Мы лично очень хорошо знакомы. И в то же время Арина Соболенко – абсолютная противоположность. Но при этом как она справляется со своими нервами, со своей эмоциональностью на корте – у неё есть чему поучиться», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

