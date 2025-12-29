Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы лично хорошо знакомы». Россиянка Гасанова рассказала, каких теннисистов любит смотреть

«Мы лично хорошо знакомы». Россиянка Гасанова рассказала, каких теннисистов любит смотреть
Комментарии

214-я ракетка мира Анастасия Гасанова назвала теннисистов, за чьей игрой любит наблюдать.

«Конечно, Алькарас. Очень нравится его смотреть, как он порхает по корту. Его физические данные – очень впечатляющие. Также Новак Джокович, он как был, так и есть мой теннисный кумир, поэтому очень люблю его смотреть.

Я бы не сказала, что очень часто смотрю женский теннис. Конечно, впечатляет Лена Рыбакина – её устойчивость, непоколебимость. Мы лично очень хорошо знакомы. И в то же время Арина Соболенко – абсолютная противоположность. Но при этом как она справляется со своими нервами, со своей эмоциональностью на корте – у неё есть чему поучиться», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Меня чудом спасли». Российская теннисистка возвращается на ТБШ после травм и ковида
Эксклюзив
«Меня чудом спасли». Российская теннисистка возвращается на ТБШ после травм и ковида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android