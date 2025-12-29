Скидки
«Больше радуюсь Australian Open, чем Новому году». Теннисистка Гасанова — о поездке на ТБШ

Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова ответила, какие чувства испытывает из-за отъезда в Австралию на время новогодних праздников.

«Со мной летит мама, поэтому мы будем встречать Новый год с ней. Но, скорее всего, мы его проспим, потому что прямо накануне Нового года у нас будет двое суток в дороге, будем добираться до Австралии очень долго и мучительно (смеётся).

В этом году случилось небольшое изменение, потому что у меня появился молодой человек, а он из Америки, так что мы отмечали католическое Рождество. Поэтому небольшой праздник у меня всё-таки состоялся.

А в Австралию я лечу работать. С большим позитивом на это смотрю и предвкушаю поездку именно с профессиональной точки зрения, потому что очень долго я этого ждала. Сейчас больше радости по поводу Australian Open, чем по поводу Нового года», – рассказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Полную версию беседы с Анастасией читайте на нашем сайте.

