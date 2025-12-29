«Захватывающий матч. Не 6:0, 6:0». Соболенко ответила на критику «Битвы полов» с Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на критику проведения «Битвы полов» с австралийцем Ником Кирьосом. Соболенко проиграла со счётом 3:6, 3:6.

«Честно говоря, я не понимаю, как люди могли найти что-то негативное в этом матче. Думаю, я показала отличный теннис, был захватывающий матч… не 6:0, 6:0. Была отличная борьба, за которой было интересно наблюдать. «Битва полов» привлекла внимание к теннису.

Идея заключается в том, чтобы помочь нашему спорту развиваться и показать теннис с другой стороны, что теннисные турниры могут быть интересными и мы можем сделать их почти такими же масштабными, как матчи «Большого шлема», — сказала Соболенко на пресс-конференции.