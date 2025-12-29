Скидки
Испанский журналист рассказал, как окружение Алькараса влияло на выбор тренера для игрока

Испанский журналист рассказал, как окружение Алькараса влияло на выбор тренера для игрока
Испанский журналист Хосе Морон заявил, что окружение первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса предлагало сменить теннисисту тренера. В качестве одного из возможных вариантов рассматривался британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель ТБШ Энди Маррей.

«В 2024 году Алькарас демонстрировал явные признаки психологического выгорания, его окружение пришло к выводу, что во многом это связано с тем, как Ферреро видел управление его карьерой — подходом, который оказался не вполне подходящим для Карлоса», — заявил Морон на своей странице в социальных сетях.

Сам Карлос Алькарас выступил против замены своего тренера Хуан-Карлоса Ферреро на Энди Маррея. Позже британец стал частью команды Новака Джоковича.

