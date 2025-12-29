Испанский журналист рассказал, как окружение Алькараса влияло на выбор тренера для игрока

Испанский журналист Хосе Морон заявил, что окружение первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса предлагало сменить теннисисту тренера. В качестве одного из возможных вариантов рассматривался британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель ТБШ Энди Маррей.

«В 2024 году Алькарас демонстрировал явные признаки психологического выгорания, его окружение пришло к выводу, что во многом это связано с тем, как Ферреро видел управление его карьерой — подходом, который оказался не вполне подходящим для Карлоса», — заявил Морон на своей странице в социальных сетях.

Сам Карлос Алькарас выступил против замены своего тренера Хуан-Карлоса Ферреро на Энди Маррея. Позже британец стал частью команды Новака Джоковича.