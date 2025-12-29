Тарпищев — о смене гражданств: осуждать спортсмена можно только, если он не патриот России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение экс-российских теннисисток Камиллы Рахимовой, Марии Тимофеевой, Анастасии Потаповой и Полины Кудерметовой сменить спортивное гражданство в межсезонье.

«Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно, только если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть. Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть», — сказал Тарпищев в интервью «РИА Новости Спорт».