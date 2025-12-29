Скидки
Появилась информация, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер не сыграют в паре на AO-2026

Появилась информация, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер не сыграют в паре на AO-2026
892-я ракетка мира австралийская теннисистка Эллен Перес опубликовала на своей странице в социальной сети заявочный лист парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 у женщин. Из него следует, что серебряные призёры Олимпиады-2024 россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не выступят в паре.

Шнайдер в Мельбурне собирается выступить в тандеме с другой соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Отметим, на данный момент сложно судить о подлинности информации, которую опубликовала Перес, но вполне реально, что заявки есть у неё в доступе.

Фото: скриншот

Россиянки, якобы подавшие заявки на участие в женском парном Australian Open – 2026:

Диана Шнайдер/Людмила Самсонова;
Ирина Хромачёва /Александра Панова;
Анастасия Павлюченкова/Клара Таусон (Дания);
Анна Калинская/Сорана Кырстя (Румыния);
Анна Блинкова/Камилла Рахимова;
Вера Звонарёва/Эна Сибахара (Япония);
Мария Козырева /Сабрина Сантамария (США);
Елена Приданкина /Куинн Глисон (США).

