«Мои солнышки». Анна Курникова показала фото четырёх детей от Энрике Иглесиаса

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова опубликовала на своей странице в соцсети трогательное фото, на котором запечатлены её дети.

«Мои солнышки», — подписала снимок Курникова.

Фото: из личного архива Анны Курниковой

Курникова замужем за популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом. В середине декабря Анна в четвёртый раз стала мамой. Пол и имя ребёнка пока не разглашаются.

У пары есть двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Семья теннисистки и певца живёт в Майами (США). Сейчас Курниковой 44 года.