«Мои солнышки». Анна Курникова показала фото четырёх детей от Энрике Иглесиаса

«Мои солнышки». Анна Курникова показала фото четырёх детей от Энрике Иглесиаса
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова опубликовала на своей странице в соцсети трогательное фото, на котором запечатлены её дети.

«Мои солнышки», — подписала снимок Курникова.

Фото: из личного архива Анны Курниковой

Курникова замужем за популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом. В середине декабря Анна в четвёртый раз стала мамой. Пол и имя ребёнка пока не разглашаются.

У пары есть двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Семья теннисистки и певца живёт в Майами (США). Сейчас Курниковой 44 года.

