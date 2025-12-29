«Помню его дословно». Бублик и тренер Супрунов поделились деталями важного разговора

Тренер казахстанского теннисиста Александра Бублика Артём Супрунов поделился деталями важного разговора, который состоялся в непростой момент карьеры его подопечного.

— Можно сказать, что нам с тобой где-то повезло, за пять лет выиграли восемь титулов, сыграли 14 финалов. Как сохранить мотивацию в моменте, как в этом году? Когда я до середины прошлого года, условного, до «Ролан Гаррос», абсолютного ничего не выиграл. Много раз рассказывал, что тебе звонил и сказал, что если не придёт результат, возьму паузу в карьере. Думаю, ты мне соврал, сказав, что без проблем, могу брать паузу, так как карьера моя. Какие эмоции ты испытал тогда, ведь не знал, что я тебе позвоню. Как сохранить мотивацию?

— Это же тоже очень сильно интересно. Интересно работать не только, когда всё хорошо у тебя. Интересно даже в тот момент, когда уже все говорят, что игрока списываем со счетов, он уже не тот. А ты заново пытаешься всё это опять наработать, что-то поменять в тренировочном процессе, в разговоре с игроком. И как раз таки это совсем другая работа. Нам нужно было снова вернуться обратно.

Мы держались какого-то уровня, а тут произошло так, что ты подумал, и [это] ещё один вызов… Хотел продолжать в этом же направлении. Жизнь моя, и я хотел продолжать, и ещё раз это всё испытать. Поэтому, что касается разговора, я ответил тебе вообще очень честно.

Это был настолько честный разговор, что помню [его] дословно. Понимал, в каком положении мы с тобой вдвоём находимся. И, в принципе, принимал этот момент, что, может быть, сейчас получится. Верил, что получится… Я не верил, что после Уимблдона мы возьмём паузу. Думал, всё равно мы останемся в нормальном рейтинге, в нормальных позициях. Мы что-то поменяем, потому что меняли уже кучу раз до этого. И всё будет, в принципе, нормально.

Но то, что там получилось, это вообще сверхзадача произошла. И как раз таки другой момент, если бы не получилось, скорее всего, у меня в мыслях было, что возьмём мы эту паузу три−четыре месяца, полгода, сколько ты сам захочешь, а потом обратно вернемся туда же. То есть у меня в мыслях не было, что Александр Бублик как игрок — всё, закончился. Даже когда ты мне говорил, что чувствовал, карьера пошла на спад, потому что вижу тебя как игрока, то, что было пять лет назад, и сейчас. В чём можно прогрессировать и работать, — сказал Супрунов на YouTube-канале «Чай с Бубликом».