Супрунов: российский тренер в Москве и Питере может зарабатывать больше, чем в туре

Тренер казахстанского теннисиста Александра Бублика Артём Супрунов ответил, почему в профессиональном туре мало представителей России среди тренеров.

«Сейчас касаясь процесса и наших тренеров, есть вот этот миф, что в России нет тренеров. Все так говорят просто. Это, честно, не так. Потому что у меня есть там и коллеги, друзья, знакомые, с кем я общаюсь насчёт тенниса. И они в теннисе хорошо разбираются. Просто у нас существует соблазн в России по заработку денег, что можно уйти за большими деньгами в падел, можно сидеть в Москве или в Питере, работать по девять часов в день и просто зарабатывать больше, чем в туре. В туре имею в виду с не топ-игроками», — сказал Супрунов на YouTube-канале «Чай с Бубликом».