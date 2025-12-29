Супрунов: по результатам и определяется тренер — чего он добился с тем или иным игроком

Наставник казахстанского теннисиста Александра Бублика Артём Супрунов рассказал об особенностях в тренерской работе.

«Есть разные методики, разные академии, у каждого свой подход. Когда я два года работал в академии, у меня было 10 групп – от четырёх до семи лет. Нас в команде было 10-11 тренеров, мы старались держаться одной методики: одинаково ставили технику, упражнения на координацию были одинаковые. Очень важна система. Она должна обязательно быть в каждой академии. Есть главный тренер, который направляет помощников, спаррингов – всех под одну систему.

Ты постоянно смотришь на результат. На дистанцию. Если академия работает 10 лет, значит, туда в какой-то момент пришли дети четырёх--пяти-шести лет, через 10 лет смотришь, какой из этого получается выхлоп. Выросли ли в этой академии юниоры, есть ли результаты. В детском теннисе и во взрослом – принцип один. По результатам и определяется тренер — чего он добился с тем или иным игроком.

Мне кажется, здесь важна база. 90% теннисистов могут считать тренера хорошим, но конкретному игроку он может не подойти – не сойдутся характерами, не найдут общий язык. Одному нужен вспыльчивый тренер, другому – спокойный. Кто-то берёт уверенностью и спокойствием, а кому-то нужно, чтобы его постоянно подначивали, эмоционально мотивировали. Поэтому понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто чётко не доказал, что это такое», — сказал Супрунов на YouTube-канале «Чай с Бубликом».