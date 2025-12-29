Скидки
Australian Open – 2026 включил Мирру Андрееву в топ-7 восходящих звёзд турнира

Australian Open – 2026 включил Мирру Андрееву в топ-7 восходящих звёзд турнира
Комментарии

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии – 2026 назвала семь восходящих звёзд тенниса, за которыми рекомендует следить во время грядущего розыгрыша. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком.

  • Жоао Фонсека, Бразилия, 19 лет, 24-я ракетка мира.
  • Мирра Андреева, Россия, 18 лет, девятая ракетка мира.
«Сейчас 18-летняя девушка обладает всеми необходимыми качествами: мастерством, умением быстро перемещаться по корту и мощными ударами. Добавьте к этому Кончиту Мартинес, тренера с проверенным опытом выведения игроков на вершину, и вы получите подростка, мудрого не по годам», — говорится в статье турнира.
  • Виктория Мбоко, Канада, 19 лет, 18-я ракетка мира.
  • Якуб Меншик, Чехия, 20 лет, 19-я ракетка мира.
  • Майя Джойнт, Австралия, 19 лет, 32-я ракетка мира.
  • Лёнер Тьен, США, 20 лет, 28-я ракетка мира.
  • Клара Таусон, Дания, 23 года, 12-я ракетка мира.

Australian Open – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.

