Australian Open – 2026 включил Мирру Андрееву в топ-7 восходящих звёзд турнира

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии – 2026 назвала семь восходящих звёзд тенниса, за которыми рекомендует следить во время грядущего розыгрыша. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком.

Жоао Фонсека, Бразилия, 19 лет, 24-я ракетка мира.

Мирра Андреева, Россия, 18 лет, девятая ракетка мира.

«Сейчас 18-летняя девушка обладает всеми необходимыми качествами: мастерством, умением быстро перемещаться по корту и мощными ударами. Добавьте к этому Кончиту Мартинес, тренера с проверенным опытом выведения игроков на вершину, и вы получите подростка, мудрого не по годам», — говорится в статье турнира.

Виктория Мбоко, Канада, 19 лет, 18-я ракетка мира.

Якуб Меншик, Чехия, 20 лет, 19-я ракетка мира.

Майя Джойнт, Австралия, 19 лет, 32-я ракетка мира.

Лёнер Тьен, США, 20 лет, 28-я ракетка мира.

Клара Таусон, Дания, 23 года, 12-я ракетка мира.

Australian Open – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.