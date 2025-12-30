Новак Джокович назвал трёх главных кумиров своего детства

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих кумирах в детстве.

«Моими кумирами были Пит Сампрас, Коби Брайант и Альберто Томба – они были величайшими в своих видах спорта, я поддерживал их как болельщик. Если бы я не стал теннисистом, чем бы занимался? В детстве любил играть в футбол…» — приводит слова Джоковича с премии Globe Soccer Award журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X.

Напомним, 28 декабря Джокович получил из рук нападающего клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду награду «Спортсмен года» премии Globe Soccer Award, которая прошла в Дубае (ОАЭ).