«Большая ошибка». Кафельников назвал причину, по которой Алькарас решил сменить тренера

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о завершении сотрудничества между тренером Хуан-Карлосом Ферреро и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Всегда просто рассуждать со стороны, не зная, что происходило внутри команды. Но я хорошо знаком с Хуан-Карлосом. Он профессионален как тренер и в прошлом как игрок. Его требования к работе и дисциплине всегда были очень высокими, он хотел для своих игроков только максимума.

Вероятно, с Алькарасом в последнее время было непросто. Он испанец, очень молод, вокруг – слава, внимание, много соблазна. В 22 года этому трудно сопротивляться. Думаю, Ферреро видел, как внешние факторы начинают мешать, и пытался четко отделить работу на корте от всего остального. Скорее всего, именно здесь и возник конфликт. Так это выглядит со стороны. Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители. Я не знаю всех деталей, связанных с отцом Карлоса, но мне это никогда не нравилось», — сказал Кафельников в интервью CLAY.