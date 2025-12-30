Скидки
«Большая ошибка». Кафельников назвал причину, по которой Алькарас решил сменить тренера

«Большая ошибка». Кафельников назвал причину, по которой Алькарас решил сменить тренера
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о завершении сотрудничества между тренером Хуан-Карлосом Ферреро и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Всегда просто рассуждать со стороны, не зная, что происходило внутри команды. Но я хорошо знаком с Хуан-Карлосом. Он профессионален как тренер и в прошлом как игрок. Его требования к работе и дисциплине всегда были очень высокими, он хотел для своих игроков только максимума.

Вероятно, с Алькарасом в последнее время было непросто. Он испанец, очень молод, вокруг – слава, внимание, много соблазна. В 22 года этому трудно сопротивляться. Думаю, Ферреро видел, как внешние факторы начинают мешать, и пытался четко отделить работу на корте от всего остального. Скорее всего, именно здесь и возник конфликт. Так это выглядит со стороны. Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители. Я не знаю всех деталей, связанных с отцом Карлоса, но мне это никогда не нравилось», — сказал Кафельников в интервью CLAY.

