Кафельников: сложно представить, кто сейчас готов взять на себя роль тренера Алькараса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что первой ракетке мира Карлосу Алькарасу будет непросто найти тренера после расставания с Хуан-Карлосом Ферреро.

«Лично я не стал бы работать в ситуации, где родители активно вмешиваются. Если Алькарас сам напрямую обращается к тренеру – это одно. Первое условие, которое должен поставить новый специалист, — родители не участвуют в тренировочном процессе. Они могут быть в боксе, могут ездить с командой, но не вмешиваться. Отец не может одновременно быть агентом, заниматься контрактами, календарем и всем остальным. Честно говоря, мне сложно представить, кто сейчас готов взять на себя эту роль», — сказал Кафельников в интервью Clay Tenis.