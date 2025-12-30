«Речь не о лидерах сборной». Кафельников — о смене гражданства Потаповой и Кудерметовой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новость, что 104-я ракетка мира, 22-летняя Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан, а 50-й номер мирового рейтинга 24-летняя Анастасия Потапова — Австрию.

«Вмешаться в это невозможно — это исключительно личное решение спортсменок. Ситуация неприятная, но изменить её нельзя. Мы были к такому готовы. При этом нужно прямо сказать: речь не о лидерах сборной. Ни Потапова, ни Полина Кудерметова при нынешних реалиях не попали бы в олимпийский состав — они не входят в российскую четвёрку. Смена гражданства даёт им возможность побороться за место на Играх‑2028 в Лос‑Анджелесе. Это их выбор, и оценивать его как «хорошо» или «плохо» я не берусь», — сказал Кафельников в интервью CLAY.

Потапова объявила о решении выступать за Австрию 4 декабря 2025 года. Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство 14 декабря.