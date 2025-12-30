Скидки
Стаббс — о «Битве полов»: попытка выкачать деньги как для игроков, так и для их менеджеров

Стаббс — о «Битве полов»: попытка выкачать деньги как для игроков, так и для их менеджеров
Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на критику идеи проведения «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом. Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Я не видела ни одного очка «Битвы полов», но, судя по проведённым мною пяти минутам в социальных сетях, вся эта чушь, которую пишут люди, и стала причиной того, что это было ужасное мероприятие. Мизогинисты толпами набросились, и ради чего всё было? Ради денег!

Давайте просто назовём вещи своими именами. Это была попытка выкачать деньги как для игроков, так и для их менеджеров. Было ли это увлекательно? Решайте сами. Важно? Нет. Ни одна топовая женщина не может конкурировать с хорошим мужчиной-игроком, это ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО! Но деньги были выкачаны! Так что, надеюсь, это того стоило.

Просто раздражает, что в мире есть идиоты, которые теперь хотят нападать на женщин-спортсменок за то, что они «хуже», что является ЧУШЬЮ!!! Они тренируются так же усердно, соревнуются так же усердно и заслуживают УВАЖЕНИЯ за то, насколько они хороши! Так что, если вы собираетесь быть женоненавистником, проблема в вас самих», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

