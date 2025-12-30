«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Павлюченкова поделилась фото с Миррой Андреевой

47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с 18-летней соотечественницей Миррой Андреевой, занимающей девятую строчку рейтинга WTA.

«Дуэт мамы и дочки воссоединился», — написала Павлюченкова.

Фото: Из личного архива Павлюченковой

Теннисистки начнут сезон-2026 на турнире WTA-500 в Брисбене, который пройдёт с 4 по 11 января.

Лучшим достижением Павлюченковой в прошедшем сезоне на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2025 и Уимблдона-2025.

В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).