«Вне времени». Роналду поздравил Джоковича с победой на Globe Soccer Award

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на премии Globe Soccer Award.

«Атлеты, меняющие правила игры, останавливают время. Они вне времени. Поздравляю, Новак, с тем, что ты наконец-то получил свою первую в истории награду Globe Sports Award», — написал Роналду на личной странице в соцсетях.

38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Эти титулы стали для теннисиста 100-м и 101-м в карьере. Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.