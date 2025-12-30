Скидки
Кафельников оценил шансы Зверева и Медведева на победу на турнире «Большого шлема»

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил перспективы немца Александра Зверева и россиянина Даниила Медведева на победу на мэйджоре.

– Как вы думаете, Александр Зверев уже упустил свой шанс выиграть турнир «Большого шлема» или он ещё может это сделать?
– Я понятия не имею. Ему 28, так что у него ещё есть шанс. Есть примеры: Томас Мустер выиграл свой первый «Большой шлем» в этом возрасте. Но конкуренция жёстокая, Алькарас и Синнер полностью доминируют в туре. На этом этапе карьеры непросто совершенствоваться, потому что это требует больших жертв: изменения подхода к тренировкам, изменения многих аспектов игры…

То же самое и с Медведевым. Если он не привнесёт чего-то принципиально нового, он больше не будет бороться за ТБШ. Многое нужно изменить, но главный вопрос в том, готовы ли они полностью, 24/7, посвятить себя совершенствованию. Иногда игроки не готовы на это. Им комфортно с тем, что у них уже есть, — приводит слова Кафельникова Clay Tenis.

