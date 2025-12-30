«Очень хороший парень для тенниса». Кафельников — о репутации Синнера после допинг-дела

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает итальянца Янника Синнера хорошим амбассадором тенниса, несмотря на допинг-скандал в 2024 году.

– Как вы думаете, повлияло ли допинговое дело Янника Синнера на его репутацию во всём мире?

– Немного, конечно. Но судить не мне. Он очень хороший парень для тенниса. Посмотрите, что сейчас происходит в Италии: теннис стремительно набирает популярность, даже по сравнению с футболом. Соперничество с Алькарасом также великолепно для спорта, и я надеюсь, что оно продлится много лет, — приводит слова Кафельникова Clay Tenis.