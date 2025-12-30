В Испании Мирру Андрееву назвали одной из претенденток на победу на ТБШ в 2026 году

Испанское теннисное издание Punto de Break назвало 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву одной из возможных победительниц турнира «Большого шлема» в 2026 году.

«Мирра Андреева ещё не выходила в финалы турниров «Большого шлема». В этом году она дошла до четвертьфинала, в Париже и на Уимблдоне. С тех пор форма подопечной Кончиты Мартинес пошла на спад. Хотя она и не показала свой лучший теннис на ТБШ, она продемонстрировала свои возможности на турнирах WTA-1000. Особенно в марте, когда она подряд выиграла турниры в Дубае и Индиан-Уэллсе, победив Швёнтек и Рыбакину дважды, а также Соболенко в финале в Калифорнии.

Если Жасмин Паолини, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мирра Андреева хотят побороться за свой первый титул на «Шлеме», им придётся не только показать свой лучший теннис, но и, вполне возможно, встретиться с одной из двух королев теннисного тура (Ариной Соболенко и Игой Швёнтек. — Прим. «Чемпионата»), не говоря уже о щепотке удачи, которая всегда необходима на таких турнирах и которой им пока не хватало. Станет ли 2026 год годом, когда одна из них заявит о себе?» — написали в колонке сайта.